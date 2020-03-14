ÇANAKKALE 1 milyon liralık metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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ÇANAKKALE 1 milyon liralık metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

1 milyon liralık metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandıÇANAKKALE'de, 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metamfetami piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı.

1 milyon liralık metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'de, 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metamfetami piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirip, piyasa süreceği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri İstanbul'dan takibe aldı. Çanakkale'ye geldiklerinde de operasyon yaptı. Operayonda, 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan S.B., C.J., K.V., D.A., Q.Y. ve A.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE 1 milyon liralık metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
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