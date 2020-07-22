ÇANAKKALE 1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor - Son Dakika

1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 1 ton 200 kiloluk Simental cinsi boğa, 30 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş hayvan satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ünlü köyü olan Paşaköy'de de kurbanlık satışları 1 ay öncesinden başladı. Köyde üreticilik yapan Muhsin Tunçaltan, yetiştirdiği 1 ton 200 kilo ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı. Tunçaltan, 'Paşaköy'de Ayvacık Organik Kırmızı Et Birliği büyükbaş hayvan yetiştiriciliği üreticisiyim. Bu yıl yine büyük bir kurbanlık boğamız var. 1 ton 200 kiloluk boğamız için 25-30 bin civarında bir fiyata alıcı bekliyoruz. Şimdiden de kurbanlık sattığımız kişiye hayırlı olsun' dedi.

Paşaköy Muhtarı İbrahim Uysal ise, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ünlü bir köy olduklarını ifade ederek, 'Bizim köyümüzün büyük bölümü geçiminin hayvancılıkla sağlıyor. Bölgemizde hayvancılık da üst seviyede. Hele bu Simental tarzı üzerine. Her yıl biz 1-2 tane bu büyüklüklerde hayvan yetiştiririz. Kendim de hayvancılıkla uğraşıyorum. Kendine güvenen, büyük bir hayvan kesecek olan olursa köyümüze bekleriz' diye konuştu.