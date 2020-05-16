ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor - MUHABİR ANONSUYLA - Son Dakika

ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor - MUHABİR ANONSUYLA

ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor - MUHABİR ANONSUYLA.

ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor - MUHABİR ANONSUYLA

ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor - MUHABİR ANONSUYLA

1915 Çanakkale Köprüsü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor - MUHABİR ANONSUYLA - Son Dakika

Son Dakika

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı         
19:35
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı         
19:29
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti         
19:18
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum         
18:45
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı         
17:39
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var         
17:30
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı         
17:06
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi         
15:52
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı         
15:40
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 20:08:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor - MUHABİR ANONSUYLA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]