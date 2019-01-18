Son Dakika Haberleri: Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonu Denizle Buluştu

Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonu Denizle Buluştu

1 saat önce

Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonu denizle buluştu (ARŞİV) (2)(Tür: Yurt)

Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonu denizle buluştu (ARŞİV) (2)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:16 Kaynak: DHA

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı

Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:21:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonu Denizle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]