Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonu Denizle Buluştu
1 saat önce
Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonu denizle buluştu (ARŞİV) (2)(Tür: Yurt)
Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonu denizle buluştu (ARŞİV) (2)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:16 Kaynak: DHA
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