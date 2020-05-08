ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı - Son Dakika
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ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

6 saat önce

1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştıÇANAKKALE Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

ÇANAKKALE Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Lapseki ve Gelibolu yakasında deniz içindeki köprü kuleleri, 30'uncu blokların da konulmasıyla 294 metre yüksekliğe ulaştı. Toplam yüksekliği 318 metre olarak planlanan kuleler, üst üste 2'şer blok daha konulduktan sonra tamamlanmış olacak. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Ükemizin vizyon projeleri arasında yer alan köprümüzün tamamlanmasıyla şehrimiz başta ulaşımda, lojistik taşımacılıkta olmak üzere tarımda, turizmde önemli cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

AYAKLAR 294 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Aradan geçen yaklaşık 8 ayda Lapseki ve Gelibolu yakasında deniz içerisindeki kule kesonları üzerine 30'uncu blokların montajı da yapıldı. Böylece köprü ayaklarının yüksekliği 294 metreye ulaştı. Toplam yüksekliği 318 metre olarak planlanan kulelerin tamamlanmasına 24 metre kaldı. Üst üste 2 blok montajı daha yapıldığında kuleler tamamlanmış olacak. 318 metrelik kulelerin haziran ayında tamamlanması, yaz sonunda ise köprüde kablo örme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Lapseki yakasında ankraj bloku ve 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü de tamamlandı ve artık üzerine tabliyelerin montajı bekleniyor. Köprü inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silüeti de ortaya çıkmış olacak. Öte yandan 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin konulmasının ardından 24'üncü blokların arasına da ikinci bağ kirişi montajı da yapıldı.

'1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN HER DETAYINDA TARİH VAR, VİZYON VAR'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün her detayında tarih ve vizyon olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Simgelerin köprüsünün ayaklarının uzunluğu 294 metreye ulaştı. Covid-19 sürecine rağmen tüm tedbirler alınarak köprümüzün çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 318 metre, yani 3 ayın 18'ini simgeleyen köprü ayaklarının tamamlanmasına az kaldı. Bu uzunluk, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan köprümüzün tamamlanmasıyla şehrimiz başta ulaşımda, lojistik taşımacılıkta olmak üzere tarımda, turizmde önemli cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN İZOLASYON İLE ÇALIŞMA

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin başkanlığında, Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü ve 1915 Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Lapseki şantiyesi yaşam alanlarında izolasyonun sağlanması amacıyla gerekli önlemler alınarak, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3 bin 600 kişi çalışıyor.

318 METRELİK YÜKSEKLİĞİYLE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELİYOR

Toplam 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİ

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki ankraj bloku imalatı da tamamlandı. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Projedeki tabliye genişliği 45 metre. Ayakların yüksekliği 318 metre. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Köprünün inşaatında 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için de kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri 294 metreye ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Koronavirüs, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:59 Kaynak: DHA


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