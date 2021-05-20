ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE ANA HALATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI - Son Dakika

ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE ANA HALATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI

20.05.2021 22:43

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde 2023 metre uzunluktaki kuleleri arasına 288 çelik kablodan sonuncusu çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı.

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde 2023 metre uzunluktaki kuleleri arasına 288 çelik kablodan sonuncusu çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı. Şu ana kadar 46 tanesi Gelibolu Sütlüce şantiyesine getirilen tabliye bloklarının montajı ise haziran ayında başlayacak. Önemli bir aşaması daha tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, Japonya'da Akashi'deki uzunluğu 1991 metre olan köprüsünün tahtını elinden alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajıyla önemli bir aşama daha tamamlandı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprünün 2023 metre uzunluğundaki kuleler arasına, 144 kuzey, 144 de güney tarafa olmak üzere toplam 288 çelik kablo çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı. Köprünün yan açıklıklarını oluşturan Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4'er tane daha çelik kablo çekilecek. Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.

JAPONYA AKASHİ'DEKİ KÖPRÜDEN DAHA UZUN

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan AK Partili Turan, "Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası, bu toprakların konusu köprü. Asya ile Avrupa'yı, aynen tarihte milletimizle Troya'da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5 bin sene önce Asya ile Avrupa bağlantısını Troya görüyordu. Bugün bu köprüler Asya ile Avrupa'yı bağlayacak. Hem Avrupa ile aramızdaki sorunları azaltacak, hem iletişimi arttıracak bir kapı da bu köprü olacak. Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Bırakın tarımı turizmi bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul'a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir. Şuan Türkiye'mizin en büyük köprüsü 1550 metreyle Osmangazi Köprüsü. Bittiğinde Türkiye'nin en uzun köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü olacak. Şuan dünyanın iki kule arası açıklığı en uzun olan köprü Japonya Akashi'deki uzunluğu 1991 metre olan köprü. Bu köprü bittiğinde 2023 metre orta açıklığıyla o köprünün de tahtını elinden alarak, dünyanın en uzunu olacak. Bugün 288 çelik halattan sonuncusunun bağlanmasına şahitlik ediyoruz. Ana halat montajı bittikten sonra 15 gün içerisinde tabliye bloklarının montajı başlanacak. Tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiyeye gelmiş durumda. Ülkemizin pandemi koşullarına, uluslararası krizlere rağmen büyümesine şahitlik ediyoruz" dedi.

DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILDI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturan çelik kabloların her birinde 126 tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturan her biri 4 bin 330 metre uzunluğundaki 296 çelik kabloda toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanıldı. Çelik kablolarda kullanılan tel, çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşacak uzunlukta.

46'NCI BLOK DA GELDİ

Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarının 46'ncısı da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajına haziran ayı içerisinde başlanacak. Tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.

ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE ANA HALATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE ANA HALATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE ANA HALATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI
ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE ANA HALATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE ANA HALATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI - Son Dakika


Son Dakika

Müge Anlı'da hayrete düşüren anlar! Yeğeninin eşiyle kaçan amca, sevgilisi için gözyaşı döktü Müge Anlı'da hayrete düşüren anlar! Yeğeninin eşiyle kaçan amca, sevgilisi için gözyaşı döktü Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler Son Dakika: Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı Son Dakika: Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Tunceli'de Tunceli'de "canlı bomba" krizi! 2 jandarma açığa alındı Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı 7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı         
23:05
Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
22:17
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı         
21:42
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı         
20:30
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Tepkiler sonrası Hadise'den yeni Eurovision açıklaması! Sunucu ile aralarındaki diyaloğu paylaştı Tepkiler sonrası Hadise'den yeni Eurovision açıklaması! Sunucu ile aralarındaki diyaloğu paylaştı         
18:17
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 00:05:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE ANA HALATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement