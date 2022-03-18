ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER - Son Dakika
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ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER

18.03.2022 16:18

DÜNYANIN iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

DÜNYANIN iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Alanda son hazırlıklar yapılırken, kurulan sahnede konserler düzenleniyor. Kurulan sahnede çeşitli konserler verilirken, Şükriye Tutkun sahne aldı.

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılışa saatler kalan alanda son hazırlıklar yapılırken, açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışa saatler kala vatandaşlar alana geldi. Kurulan sahnede çeşitli konserler verilirken, Şükriye Tutkun sahne aldı. Saat 15.15'te ise Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yapması bekleniyor.

ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER
ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER
ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER - Son Dakika
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