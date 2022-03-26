ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı (2) - Son Dakika
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ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı (2)

26.03.2022 16:38

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı (2)
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı (2)
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı (2)

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1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar süre ve konfordan memnun

1915 Çanakkale Köprüsü, cumhurbaşkanı, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı (2) - Son Dakika
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