Çanakkale 1915 Köprüsü'nde çalışmalar tam gaz

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ilçeye bir kat daha değer katacağını söyledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ilçeye bir kat daha değer katacağını söyledi.

Asya yakasındaki çalışmalarına Şekerkaya mevkisinde devam edilen köprü inşaatını inceleyen Yılmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilen kiraz ve şeftalimiz sayesinde ilçemizin ismi birçok yerde biliniyordu. İnşaatı devam eden ve 2022 yılında bitirilmesi hedeflenen Çanakkale 1915 Köprüsü ilçemize bir kez daha değer kattı. Artık ilçemizi dünya genelinde bilmeyen kalmayacak." dedi.

Deniz zeminine Asya ayağına 2,5 metre çapında 165 çelik kazık çakılarak, kule keson zemine oturtulduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık iki yıl kadar önce temeli atılan köprünün bugün artık denizde de ayaklarının ortaya çıktığını Gelibolu ve Lapseki tarafında görüyoruz. Zaten belli bir yükseklikten sonra beton işlemleri bitecek ve çelik konstrüksiyon çalışmaları başlayacak. Bunun yanında Çanakkale 1915 Köprüsü'nün farklı özellikleri var. Bunu her fırsatta söylüyorum. İki ayak aralıklığı dünyanın en büyük köprüsü olacak. Bunun yanında bir diğer özelliği ise ayak yüksekliği ile farklı özellikleri var ve 318 metre yüksekliğinde olacak. Seyit Onbaşı'nın sırtında top mermisi olan bir anıtın yapılması planlanıyor. Daha bunun gibi birçok farklı özellikleri var.

Bu köprünün bu alana yıllardır yapılacağı umut ediliyordu ve bugün bu köprü yapılıyor ve büyük ölçüde de ilerlemiş durumda. Bölge insanımız ve ülke insanımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaz tatilini geçirmek için Ege Bölgesi'ni tercih eden vatandaşlarımızın feribot kuyruğunda saatlerce bekledikleri oluyordu ama köprü tamamlandıktan sonra 4 dakika gibi kısa bir zamanda hem de beklemeden karşıya geçerek yollarına devam edecekler. Bölgemize yeni yatırımcılar geliyor. Kısa zaman sonra bölgemizin çok değiştiğini göreceksiniz. İlçemizde yetişen kiraz ve şeftali gerek iç piyasa gerekse çeşitli ülkelere ihraç oluyor. Buradan feribot ile karşıya giden araçlar sıkıntılar yaşıyordu ama köprü yapıldığında hiç sıkıntı yaşamadan, sıra beklemeden karşıya geçecekler."

Mayıs ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ayağının kule kesonu törenle batırılmıştı. 54 bin 800 ton olan kule kesonu, denizin 45 metre derinliğine indirilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı

Çanakkale Köprüsü yatırımcıların Lapseki'ye talebini artırdı

Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı

İstanbul - İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek