Son Dakika Haberleri: Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Kastamonu'da

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Kastamonu'da

1 saat önce

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Kastamonu'da, System.String[]
Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde ilçeye getirilen tır, İhsangazi İlkokulu/Ortaokulunun bahçesinde ziyarete açıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Büşra Kiraz, tırın bir ay boyunca Kastamonu merkezi ile 19 ilçesinde öğrencilerle buluşacağını söyledi.

Çanakkale ruhunu öğrencilere kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kiraz, "Bir ay sonra merkezden başarılı çocuklarımızı Çanakkale'ye götüreceğiz. Nasıl zafer kazanıldığını, o atmosferi, o ruhu yerinde görecekler. Kaymakamlarımızdan ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzden çok olumlu yanıtlar ve destekler alıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:28 Kaynak: AA

İhsangazi, Çanakkale, Kastamonu, Güncel
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