"Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı" Osmaneli'de

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Osmaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçeye getirilen tır, Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, tırı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yavuz, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, gezici tırın önemli bir eğitim aracı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin tarihi yaşayarak öğrenmesine vesile olduklarını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları'nda kahraman ordumuzun zor şartlarda yaşadığını kanıtlarıyla gördük, askerlerin kıyafetlerinden, su mataraları, silahları hatta giydikleri elbiseler ve ayakkabılara kadar birçok eşya şehitlerimizin aziz hatıralarını ve o günleri tekrar yad etme fırsatı verdi. Çanakkale bizim tarihimizde önemli bir dönüm noktası, bu önemli savaşı, bu önemli değeri çocuklarımıza anlatmakta bizim görevimizdir."

Şahin ise Çanakkale Savaşları'nın Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının gezici tırının önemli bir değer olduğunu ve öğrencilerin bu sayede Çanakkale'yi daha iyi öğrendiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Çanakkale tüm gençlerimizin mutlaka gidip görmesi gereken yer fakat tüm gençlerimizi götürebilmemiz mümkün değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan böyle bir imkanı değerlendirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 250 binin üzerinde şehit verdiğimiz bir yerdir Çanakkale. Gençlerimiz bu şanlı mücadeleyi bilir ve hafızalarında yer ederlerse ülkemize ve memleketimize sahip çıkarız."