Son Dakika Haberleri: Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'da
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Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'da

43 dakika önce

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'a geldi.

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'da, System.String[]
Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'a geldi.
Cumhuriyet Caddesi Salih Paşa Camisi karşısında ziyarete açılan ve 4 bin parça eserin sergilendiği gezici müzenin yarın akşam mesai bitimine kadar ziyarete açık kalacağı bildirildi.
Çanakkale'yi göremeyen vatandaşları gezici müzeye davet eden müze yetkilisi Ömer Örnek, "Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemeleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu müzeyi ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye gitme konusunda daha büyük bir istek duyacak. Sorgunlular, ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirmeli." dedi.
Örnek, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlara bu ortamı yaşatma adına tüm Türkiye'yi dolaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:22 Kaynak: AA
Cumhuriyet Caddesi, Çanakkale, Sorgun, Güncel
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