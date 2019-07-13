Son Dakika Haberleri: Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yerköy'de
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yerköy'de

5 saat önce

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yozgat'ın Yerköy ilçesine geldi.

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yerköy'de, System.String[]
Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yozgat'ın Yerköy ilçesine geldi.

Haşim Kılıç Mahallesi İstasyon Meydanı'nda ziyarete açılan ve 4 bin parça eserin sergilendiği gezici müzenin iki gün ziyarete açık kalacağı bildirildi.
Müzeyi ziyaret eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çanakkale'yi göremeyen ilçe halkını müzeye davet etti.
Müzenin gezilip görülmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, AA muhabirine, "Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemeleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu müzeyi ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye gitme konusunda daha büyük bir istek duyacak. Halkımız ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirmeli." dedi.
Ferhat Yılmaz, Çanakkale, Yozgat, Yerköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayınca tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:01:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Yerköy'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]