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'Çanakkale 1915 Müzesi Tırı' Salihli'de

6 saat önce

Çanakkale Destanı ve ruhunu, tüm yurdu karış karış gezerek anlatan gezici müze tırı Salihli Belediyesinin ev sahipliğinde Salihli'ye geldi.

'Çanakkale 1915 Müzesi Tırı' Salihli'de, System.String[]

Çanakkale Destanı ve ruhunu, tüm yurdu karış karış gezerek anlatan gezici müze tırı Salihli Belediyesinin ev sahipliğinde Salihli'ye geldi.


Salihli Kent Meydanında ziyarete açılan ve 4 bin parça eserin sergilendiği gezici müzenin 17 Kasım Pazar günü mesai bitimine kadar ziyarete açık kalacağı bildirildi. Özellikle Çanakkale'ye gidemeyen için Çanakkale Belediyesi sponsorluğunda halka ücretsiz sergilenen 'Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tır'ında, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemeleri yer alıyor.


İçinde Çanakkale Savaşları'nda kullanılan objeler ve hikayelerin yer aldığı gezici müzeyi vatandaşlar 09.30-18.00 saatleri arasında gezebilecekler. - MANİSA

Çanakkale, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:44 Kaynak: İHA
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