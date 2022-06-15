Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Suluova'da ziyarete açıldı - Son Dakika
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Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Suluova'da ziyarete açıldı

15.06.2022 14:22
Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Suluova'da ziyarete açıldı

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Gezici müzenin açılışına Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

???????Şen, gazetecilere, gençler ve çocukların ataları tarafından devleti ve milleti, çocuklarının ve torunlarının geleceği için Çanakkale Cephesi'nde yaşanan destansı mücadeleyi bu müze ile yakından görme ve anlama imkanı bulacaklarını söyledi.

Üçok ise Çanakkale'yi görmemiş ve ziyaret edememiş Suluovalılar için Çanakkale 1915 Gezici Müzesi'nin önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bu toprakları canlarıyla vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe 'Çanakkale geçilmez' diye kazıyan aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Müzede Çanakkale savaşı sırasında kullanılan 1500 civarındaki askeri malzeme sergileniyor. Müze, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Suluova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Suluova'da ziyarete açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Suluova'da ziyarete açıldı - Son Dakika
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