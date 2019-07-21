ÇANAKKALE 2'NCİ ULUSLARARASI ÇANAKKALE TROYA HALK DANSLARI FESTİVALİ BAŞLADI
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ÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Çanakkale Troya Halk Dansları Festivali', 13 ülkeden 1100 dansçı ve 24 grubun katılımıyla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:37 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Çanakkale
Troya Halk Dansları Festivali', 13 ülkeden 1100 dansçı ve 24 grubun katılımıyla başladı. Uluslararası Çanakkale Troya Halk Dansları Festivali'nde, folklor gruplarının dans gösterileri büyük beğeni topladı. Festival yarın Kepez
'de devam edecek olan etkinlikle sona erecek. Uluslararası Halk Dansları Organizasyonu tarafından, Çanakkale ve Kepez Belediyesi
'nin destekleriyle, 20-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2'nci Uluslararası Çanakkale Troya Halk Dansları Festivali bugün kordonboyunda 13 ülkeden 1100 dansçı ve 24 grubun katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından Morabbin Parkı'nda, Türkiye
, Bulgaristan
, Ukrayna
, Romanya
, Moldova
, Polonya
, Kuzey Kıbrıs
, Sırbistan, Karadağ
, İran
gibi 13 ülkeden folklor grubu gösterilerini sundu. Festivalde, dans gruplarının gösterileri büyük beğeni topladı. Festivali çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Festival yarın Kepez'de devam edecek olan etkinlikle sona erecek.
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