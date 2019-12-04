Çanakkale 247 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 247 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 6 ayrı operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Müsellim Boğazı'nda yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık sahili açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda, Midilli'ye lastik bot ile gitmeye çalışan 247 göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerinin Burunucu ve Ahmetçe altı mevkii açığında yaptığı 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Midilli adasına kaçmak isteyen Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklulardan oluşan 155 göçmen yakaladı.



TCSG 905 Bot Komutanlığının Babakale Köyü açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 42, TCSG 109 Bot Komutanlığının Sivrice açıklarında yaptığı bir başka operasyonda da 50 Afganistan uyruklu göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE