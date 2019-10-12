Son Dakika Haberleri: Çanakkale 3 kadına çarparak ölümlerine neden olan sürücü ve 2 kişi adliyede
Son Dakika Güncel Çanakkale 3 kadına çarparak ölümlerine neden olan sürücü ve 2 kişi adliyede

Çanakkale 3 kadına çarparak ölümlerine neden olan sürücü ve 2 kişi adliyede

9 dakika önce

3 kadına çarparak ölümlerine neden olan sürücü ve 2 kişi adliyedeÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yol kenarında iş çıkışı otobüs bekleyen 3 kadına çarparak, ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Melikcan Örel ile 2 kişi adliyeye sevk edildi.

3 kadına çarparak ölümlerine neden olan sürücü ve 2 kişi adliyede

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yol kenarında iş çıkışı otobüs bekleyen 3 kadına çarparak, ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Melikcan Örel ile 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabiga beldesinden dün saat 22.30 sıralarında, iş çıkışı Biga ilçesine gitmek üzere yol kenarında otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, Melikcan Örel yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı. Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, kadınlar olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Melikcan Ö. ile otomobilde bulunan babası Hüseyin Ö. ve Halilhan D. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale 3 kadına çarparak ölümlerine neden olan sürücü ve 2 kişi adliyede

Karabiga, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
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