Son dakika haberleri... Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

19.10.2022 13:25

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı Çanakkale Çan karayolu üzerinde yolcu minibüsü devrildi.

Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale Çan karayolu üzerinde yolcu minibüsü devrildi. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaza, Çanakkale-Çan karayolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsü ile kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası minibüs devrilirken olay yerinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralanan 6 kişiye ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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