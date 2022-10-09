Çanakkale 3. sayfa haberi: Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale 3. sayfa haberi: Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı

09.10.2022 12:59
Çanakkale 3. sayfa haberi: Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı

Gelen Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması neticesinde inşaat halinde bulunan Gelibolu Yeni Limanı'nda 20 Afganistan, 4 Mısır, 10 İran, 22 Irak vatandaşı olmak üzere 56 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Hisarcık, Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale 3. sayfa haberi: Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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