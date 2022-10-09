Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması neticesinde inşaat halinde bulunan Gelibolu Yeni Limanı'nda 20 Afganistan , 4 Mısır , 10 İran , 22 Irak vatandaşı olmak üzere 56 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Hisarcık, Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale 3. sayfa haberi: Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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