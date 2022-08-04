Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.08.2022 20:49
Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale haber... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İpek Yavaş - İHA)

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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