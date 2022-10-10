Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

10.10.2022 13:43
Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale gündem haberi | Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Boğazda seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metrelik özel teknenin makineleri Soğandere mevkisi açıklarında arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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