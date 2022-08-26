Çanakkale 3. sayfa: Şiddetli yağış sonrası Çanakkale'de köy yolu göçtü - Son Dakika
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Çanakkale 3. sayfa: Şiddetli yağış sonrası Çanakkale'de köy yolu göçtü

26.08.2022 00:42
Çanakkale 3. sayfa: Şiddetli yağış sonrası Çanakkale'de köy yolu göçtü

Çanakkale 3. sayfa haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Güllüce köyünde, şiddetli yağış sonrasında köy yolu göçtü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Güllüce köyünde, şiddetli yağış sonrasında köy yolu göçtü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi. Ezine ilçesine bağlı Güllüce köy yolunda şiddetli yağış sonrasında göçme meydana geldi. Köye giriş ve çıkış yapılamazken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, yaptığı açıklamasında, "2 gündür ilçemiz ciddi bir şekilde yağış alıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyardık. Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden, özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımıza bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda bir kez daha rica ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale 3. sayfa: Şiddetli yağış sonrası Çanakkale'de köy yolu göçtü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale 3. sayfa: Şiddetli yağış sonrası Çanakkale'de köy yolu göçtü - Son Dakika
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