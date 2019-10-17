Son Dakika Haberleri: Çanakkale 40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlar
Son Dakika Güncel Çanakkale 40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlar

Çanakkale 40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlar

1 saat önce

ÇANAKKALE 40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlar40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlarÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyünün Osman tarlası mevkisinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerin 7 kişi olduğu ortaya çıktı.

ÇANAKKALE 40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlar

40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlar

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyünün Osman tarlası mevkisinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerin 7 kişi olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden D.A., F.G. ve S.K. tutuklanma talebiyle mahkeye sevk edildi. Mahkeme ise 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüpheliler ifadelerinde Su bulmak için kazdık dedi.

Köylüler ise, kuyunun varlığından bahsedilen büyük mağaraya ve defineye ulaşmak için kazılmış olabileceğini öne sürdü. 40 metre derinlikteki çukurda su bulunmadığı da görüldü.

Öte yandan şüphelilerin 40 metre derinlikteki çukuru, jeneratör ile çalıştırdıkları kırıcı hiltiyle 20 günde kazdıkları ortaya çıktı. 10 metreyi kepçe ile kazdıkları, granit kaya tabakasını ise hilti ile deldikleri tespit edilen şüphelilerin, çıkan harfiyatı çuvallarla taşıdıkları belirlendi.

Yörede tarlası bulunan Hakkı Düşkün, Dedelerimiz bize burada eski uygarlıkların yaşadığını ve tarihi bir mağara olduğu söylüyordu. Bu mağarada da büyük bir hazine olduğundan bahsediliyordu dedi.

Çanakkale 40 metrelik çukuru, su bulmak için kazmışlar

Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:43 Kaynak: DHA
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