Çanakkale 50 mülteci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale 50 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale 50 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 50 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale 50 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 50 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Bugün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 50 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan şahıslar yakalandı. Meydana gelen olayda ayrıca 1 adet otomobil, 1 adet minibüs ve 50 adet can yeleği ele geçirildi.


Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. Mültecilere organizatörlük yaptığı iddia edilen M.Y., C.O., M.C. ve S.Ö. isimli şahıslar ise gözaltına alındı.


Adli makamların talimatı gereği 1 adet otomobil, 1 adet minibüs ve 50 adet can yeleği Yediemin Otoparkı'na taşındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay
Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

Son Dakika Haberleri
22:16 Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz? - Son Dakika Haber
22:14 Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü - Son Dakika Haber
22:13 Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika Haber
22:11 Beşiktaş'ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika Haber
22:10 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli... - Son Dakika Haber
21:41 Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık: Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir - Son Dakika Haber
21:40 Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:21:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale 50 mülteci yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]