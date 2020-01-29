Çanakkale 70 yıldır sadece kadın eli değiyor - Son Dakika
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Çanakkale 70 yıldır sadece kadın eli değiyor

6 saat önce

70 yıldır sadece kadın eli değiyor ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 1950 yılından bu yana 'Kızlı Sardalya' konserve üretimi yapılıyor.

70 yıldır sadece kadın eli değiyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 1950 yılından bu yana 'Kızlı Sardalya' konserve üretimi yapılıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli 'Kızlı Sardalya'nın 'Kız' marka adı altında satılmasının sebebi ise 70 yıldır bu üretimin sadece kadın eliyle yapılıyor olması.

Gelibolu ilçesinde dededen ve babadan kalma 100 yılık konserve fabrikasında 3'üncü kuşak olarak konserve balık üretimine devam eden evli ve 1 çocuk annesi Aygül Kemerli Ersoy (53), 70 yıl önce dedesi Mehmet Kemerli'nin yarattığı ve sadece kadın eli değdiği için 'Kız' marka adı altında da konserve balık üretimi ve satışı yapıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli 'Kızlı Sardalya'nın kız marka adı altında satılmasının sebebi ise 70 yıldır bu üretimin sadece kadın eliyle yapılıyor olması.

'Kızlı Sardalya' yapım aşamasında ilk olarak sardalyaların tek tek kafası kesiliyor. Bağırsakları alınıyor. Kutulara dizilip, pişirilip, tekrar kapanıyor. 118 derecede 1 saat sterilizasyon olduktan sonra 'Kızlı Sardalya' marka olarak konserve şeklinde 125 gramı 5 TL, 225 gramı ise 13 TL'den satışa sunuluyor.

YILLARDIR KADINLAR VE GENÇ KIZLAR YAPTIĞI İÇİN, 'KIZLI SARDALYA' DENİYOR

Gelibolu'da tuzlu balıkta konserveciliğin yanı sıra meşhur 'Kız' marka adı altında özel bir ürün de ürettiklerini belirten Aygül Kemerli Ersoy, "Bu ürüne Kızlı sardalya denir. Sebebi de yıllardır bu işi kadınlar, genç kızlar yaptığı içindir. Sardalyaların tek tek kafası kesilir. Bağırsağı alınır. Kutulara dizilir. Pişirilir, tekrar kapanır. 118 derecede 1 saat sterilizasyon olur. Bu şekilde Kız'lı marka olarak konserve şeklinde satılır. Omega 3 bakımından çok zengindir. Bu balık kılçığıyla piştiği için kılçıkları da un gibi olur. Çok tüketilen bir üründür" dedi.

Çanakkale 70 yıldır sadece kadın eli değiyor

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:48 Kaynak: DHA
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