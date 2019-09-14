Son Dakika Haberleri: Çanakkale abd hızlı transfer gemisi 'usns yuma', çanakkale boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale abd hızlı transfer gemisi 'usns yuma', çanakkale boğazı'ndan geçti

1 saat önce

ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 09.45'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

'USNS Yuma', Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Çanakkale abd hızlı transfer gemisi 'usns yuma', çanakkale boğazı'ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı: Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz
Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakarız Trump, Sisi'den "Benim en favori diktatörüm" diye bahsetmiş Kim Kardashian, giydiği korseyi çıkaramayınca altını ıslattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:20:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale abd hızlı transfer gemisi 'usns yuma', çanakkale boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]