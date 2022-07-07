Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.07.2022 22:01
Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 6-7 Temmuz tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri üç ayrı olayda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28, TCSG-84 ve KB-4510 botları tarafından kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
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Miçotakis, Yunan medyasına Türkiye hakkında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu: Sonsuza kadar engelleyemeyiz Miçotakis, Yunan medyasına Türkiye hakkında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu: Sonsuza kadar engelleyemeyiz Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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