Çanakkale açıklarında 135 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:39 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
unsurları, Ege Denizi
'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdürüyor.
"TCSG 6" Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisi açıklarında 69, Küçükkuyu
Mahallesi Nusratlıaltı açıklarında ise 66 düzensiz göçmeni bulundukları lastik botlardan alıp kıyıya getirdi. Afganistan
uyruklu oldukları öğrenilen bu kişilere Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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