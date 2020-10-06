Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi 144 sığınmacı yakalandı.

Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi 144 sığınmacı yakalandı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelere mensup yabancı uyruklular, ahşap tekneyle Çanakkale sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Bölgede görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişilerin bulunduğu yeri tespit etti.

Bunun üzerine, Bozcaada açıklarında düzenlenen operasyonda teknedeki 144 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen şüpheli ise gözaltına alındı.

Midilli Adası, Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

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