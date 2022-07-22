Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.07.2022 20:14
Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Rusya 'hasım ülkeler' listesine 5 ülkeyi daha ekledi Rusya 'hasım ülkeler' listesine 5 ülkeyi daha ekledi Çanakkale açıklarında geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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