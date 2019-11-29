Son Dakika Haberleri: Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu tarafından Ayvacık Kadırga Burnu açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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