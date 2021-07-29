Çanakkale açıklarında 231 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında, 231 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir balıkçı teknesine lastik bot ile göçmen taşındığını tespit eden ekipler harekete geçti.
Görevlendirilen 8 Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durdurularak içerisindeki 231 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaynak: AA
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