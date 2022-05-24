Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.05.2022 00:18
Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-907" botunun operasyonuyla kurtarıldı.

Küçükkuyu'da karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çanakkale, Türk, Güncel, Son Dakika

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