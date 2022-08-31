Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.08.2022 20:32
Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 Ağustos saat 05.30'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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