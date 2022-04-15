Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.04.2022 19:27
Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 27 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-28" botunun operasyonuyla kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çanakkale, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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