Çanakkale açıklarında 27 mülteci kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 27 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Ayvacık'ın Sivrice açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan içerisindeki 27 mülteci Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 27 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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