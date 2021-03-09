Çanakkale açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
09.03.2021 10:55
Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Burunucu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
(İpek Yavaş/İHA)
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