Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 241 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 241 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bölgede yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerine yönelik 10-12 Ocak'ta 6 noktada operasyonlar gerçekleştirdi.

İhbarlar değerlendirilmesinin yanı sıra mobil radar ve uçakla yerleri tespit edilen lastik botlardaki 52'si kadın 114'ü çocuk 241 düzensiz göçmen yakalanıp kıyıya çıkarıldı.

Tamamı Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak

Son Dakika Haberleri
18:05 Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı - Son Dakika
18:04 Erdoğan: Berlin'de, ateşkesi güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz - Son Dakika
18:04 İznik surlarında yüzeysel bitki temizlik çalışması başladı - Son Dakika
18:03 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 7 ton mesir saçılacak - Son Dakika
18:03 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -3 - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:11:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]