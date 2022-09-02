Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.09.2022 21:48
Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 1 Eylül saat 07.10'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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