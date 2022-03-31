Ayvacık açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvacık açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı

31.03.2022 18:56
Ayvacık açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvacık açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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