Son Dakika Haberleri: Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Ayvacık Kadırga burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 14 erkek, 12 kadın, 17 çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
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