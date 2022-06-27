Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.06.2022 23:59
Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-28 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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