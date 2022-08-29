Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

29.08.2022 22:01
Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 Ağustos saat 05.55'te yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yelkenli tekne içerisindeki 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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