Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 Ağustos saat 05.55'te yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yelkenli tekne içerisindeki 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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