Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 51 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 51 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 17 erkek, 14 kadın, 20 çocuk toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı. - ÇANAKKALE
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