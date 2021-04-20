Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri bırakılan can salı içerisindeki 54 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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