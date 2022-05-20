Çanakkale açıklarında 56 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 56 göçmen kurtarıldı

20.05.2022 22:15
Çanakkale açıklarında 56 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 56 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun yardım çağrısında bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından yapılan operasyon ile lastik botun içerisindeki 56 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.

(Enishan Keskin - İHA)

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Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı Motor arızası yapan botla sürüklenen 56 kaçak göçmen kurtarıldı Motor arızası yapan botla sürüklenen 56 kaçak göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

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