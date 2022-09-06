Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.09.2022 18:54
Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 Eylül saat 02.10'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Irak şehidinin tabancasını çalan 4 şüpheli yakalandı Irak şehidinin tabancasını çalan 4 şüpheli yakalandı Çanakkale açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Çanakkale, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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