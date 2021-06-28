Çanakkale açıklarında yelkenli teknedeki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kumkale köyü açıklarındaki yelkenli teknede yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda teknede bulunan 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika