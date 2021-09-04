Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, makine arızası yapan ve yardım talebinde bulunan yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı

Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır